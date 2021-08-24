  • 29°C
香港時間 : 2021824日 (週二) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力

名家專區 2021/08/24

分享：

踏入下半年，投資者繼續關注環球各國央行對貨幣政策的最新取態，我們可以從最近的央行議息聲明及紀錄尋找到一些啟示。

首先，美國聯儲局（Fed）對上次議息維持基準利率在接近於零水平，而且每月買債規模與步伐亦保

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）私人銀行執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

【名家策略】張憶東　談3大性價比投資法則
2021/08/23
【名家策略】張憶東　談3大性價比投資法則
【名家論收水】興證張憶東 　美聯儲「覆水難收」
2021/08/20
【名家論收水】興證張憶東 　美聯儲「覆水難收」
【名家評國策】興證張憶東　與共富和「小巨人」共舞
2021/08/20
【名家評國策】興證張憶東　與共富和「小巨人」共舞
【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元
2021/08/20
【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元
景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長
2021/08/20
景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長
經濟 疫苗 GDP 通脹 美國聯儲局 量化寬鬆 股票 澳元 銀行 歐元

上一篇文章

港交所大茶飯 憧憬A股期指

下一篇文章

美債息現死亡交叉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版