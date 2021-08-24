貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力 名家專區 2021/08/24 分享： 踏入下半年，投資者繼續關注環球各國央行對貨幣政策的最新取態，我們可以從最近的央行議息聲明及紀錄尋找到一些啟示。 首先，美國聯儲局（Fed）對上次議息維持基準利率在接近於零水平，而且每月買債規模與步伐亦保 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）私人銀行執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 2021/08/23 【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 2021/08/20 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 2021/08/20 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元 2021/08/20 【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元 景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 2021/08/20 景順趙耀庭：Delta或減慢美服務消費增長 經濟 疫苗 GDP 通脹 美國聯儲局 量化寬鬆 股票 澳元 銀行 歐元