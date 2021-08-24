貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力

踏入下半年，投資者繼續關注環球各國央行對貨幣政策的最新取態，我們可以從最近的央行議息聲明及紀錄尋找到一些啟示。

首先，美國聯儲局（Fed）對上次議息維持基準利率在接近於零水平，而且每月買債規模與步伐亦保

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