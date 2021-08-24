中海外盈利穩 7厘息可撈底

昨日A、H股指數齊齊反彈，國企指數在節氣轉勢下，未來兩周有望回穩，盡管內房股昨日不少被拋售，但中國海外（00688）「三道紅綫」保持「綠檔」，未來盈利又可保持穩定增長，今年預測息率可超過7厘，股價再跌

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