中海外盈利穩 7厘息可撈底 名家專區 2021/08/24 分享： 昨日A、H股指數齊齊反彈，國企指數在節氣轉勢下，未來兩周有望回穩，盡管內房股昨日不少被拋售，但中國海外（00688）「三道紅綫」保持「綠檔」，未來盈利又可保持穩定增長，今年預測息率可超過7厘，股價再跌 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股節氣轉向 恒指目標26000 國指阻力9200（第四版） 2021/08/23 港股節氣轉向 恒指目標26000 國指阻力9200（第四版） 中字股實力談 - 潤啤不算貴 盈利高增長 2021/08/20 潤啤不算貴 盈利高增長 中字股實力談 - 恒指回補上升裂口 中綫初現死亡交叉（第四版） 2021/08/19 恒指回補上升裂口 中綫初現死亡交叉（第四版） 中字股實力談 - 吉利推出新車 下半年高增長 2021/08/19 吉利推出新車 下半年高增長 中字股實力談 - 港股上落未變 高息股有賣點（第四版） 2021/08/18 港股上落未變 高息股有賣點（第四版） 中國海外發展（00688） 中國海外宏洋（00081） 地產 土地供應 收息股 人民幣 銀行