科企監管風暴 政商關係整改續來？

近月針對內地科網企業的監管風波不斷，阿里巴巴（09988）更是被推上風尖浪口。

上周六（21日）浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。耐人尋味的是，周江勇任內

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