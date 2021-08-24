  • 29°C
香港時間 : 2021824日 (週二) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科企監管風暴 政商關係整改續來？

名家專區 2021/08/24

分享：

近月針對內地科網企業的監管風波不斷，阿里巴巴（09988）更是被推上風尖浪口。

上周六（21日）浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。耐人尋味的是，周江勇任內

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？
2021/08/23
「染藍」門檻 原來毋須千億市值？
交易講場 - 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？
2021/08/21
阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？
交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明
2021/08/20
券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明
交易講場 - 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？
2021/08/19
京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？
交易講場 - 中國不再是新興市場？ 外資掀討論
2021/08/18
中國不再是新興市場？ 外資掀討論
科技行業 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 中國

上一篇文章

中財委會議後 聚焦3會

下一篇文章

居屋銷情兩極化？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版