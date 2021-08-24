科企監管風暴 政商關係整改續來？ 名家專區 2021/08/24 分享： 近月針對內地科網企業的監管風波不斷，阿里巴巴（09988）更是被推上風尖浪口。 上周六（21日）浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。耐人尋味的是，周江勇任內 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 2021/08/23 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 交易講場 - 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 2021/08/21 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 2021/08/20 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 交易講場 - 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 2021/08/19 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 交易講場 - 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 2021/08/18 中國不再是新興市場？ 外資掀討論 科技行業 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 中國