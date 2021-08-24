港人首置盤 成上車希望

私樓樓價再創新高，夾心階層上車愈來愈困難。而政府側重公營房屋、資助房屋供應，未來或進一步加大港人首置盤供應，將成為市民上車希望。

政府則重公營房屋供應

政府須撥出更多首置盤

幫助夾心階層置業希望

近日二手樓價在疫情下仍然反覆向升，早前中原城市領先指數（CCL）更在今個月中突破2019年的高位，創出歷史新高水平。

疫情下，樓價逆市創新高的同時，市民收入卻未見改善，此消彼長之下，市民要上車置業難度日益增加。按照金管局數據指出，2020年第四季的樓價與收入比率，攀升至19.3倍，遠高於1997年的高峰時期14.6倍，若果考慮到今年以來樓價的顯著升幅，相信最新的數據將會更加驚人。

市民上車置業趨困難，特別是收入超過居屋申請資格，但未有足夠能力購買私樓的夾心階層，在現行情況壓力最大。

隨着政府將資助投放在公營房屋、首置上車盤之上，建立一層又一層的「置業階梯」模式，其中首置盤將會成為幫助夾心階層的置業希望，而現時首置上車盤供應的規模仍然相對較小，按照已公布的4個項目，合計只是3710伙，規模最大已經是大坑西邨的2000伙，其次則是長實（01113）觀塘安達臣道的1000伙。

當樓價繼續飇升，更多中產一族無法負擔起私樓的時候，政府將來或須撥出更多土地作為首置上車盤，以滿足市場持續的需求。