  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (週二) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人首置盤 成上車希望

地產 14:00 2021/08/24

分享：

私樓樓價再創新高，夾心階層上車愈來愈困難。而政府側重公營房屋、資助房屋供應，未來或進一步加大港人首置盤供應，將成為市民上車希望。

  • 政府則重公營房屋供應
  • 政府須撥出更多首置盤
  • 幫助夾心階層置業希望

近日二手樓價在疫情下仍然反覆向升，早前中原城市領先指數（CCL）更在今個月中突破2019年的高位，創出歷史新高水平。

疫情下，樓價逆市創新高的同時，市民收入卻未見改善，此消彼長之下，市民要上車置業難度日益增加。按照金管局數據指出，2020年第四季的樓價與收入比率，攀升至19.3倍，遠高於1997年的高峰時期14.6倍，若果考慮到今年以來樓價的顯著升幅，相信最新的數據將會更加驚人。

市民上車置業趨困難，特別是收入超過居屋申請資格，但未有足夠能力購買私樓的夾心階層，在現行情況壓力最大。

隨着政府將資助投放在公營房屋、首置上車盤之上，建立一層又一層的「置業階梯」模式，其中首置盤將會成為幫助夾心階層的置業希望，而現時首置上車盤供應的規模仍然相對較小，按照已公布的4個項目，合計只是3710伙，規模最大已經是大坑西邨的2000伙，其次則是長實（01113）觀塘安達臣道的1000伙。

當樓價繼續飇升，更多中產一族無法負擔起私樓的時候，政府將來或須撥出更多土地作為首置上車盤，以滿足市場持續的需求。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面
2021/04/22
房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面
公營房屋供應 何年何月到位？
2021/06/11
公營房屋供應 何年何月到位？
《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易
2020/11/27
《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易

你可能感興趣

房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面
14:00 2021/04/22
房屋供應不似預期 勢延續高樓價局面
公營房屋供應 何年何月到位？
03:00 2021/06/11
公營房屋供應 何年何月到位？
《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易
14:46 2020/11/27
《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易

最新專欄文章

專家樓論 - 居屋銷情兩極化？
今日
居屋銷情兩極化？
專家樓論 - 股市多跌一會
2021/08/23
股市多跌一會
專家樓論 - 通關等了又等 業主終面對現實滅租
2021/08/20
通關等了又等 業主終面對現實滅租
專家樓論 - 居屋愈建愈少？
2021/08/20
居屋愈建愈少？
專家樓論 - 破頂效應 二綫屋苑樓價追落後
2021/08/19
破頂效應 二綫屋苑樓價追落後
樓價 居屋 觀塘 上車盤 長實

下一篇文章

【京東系急彈】京東績優全系急漲 成反彈市大贏家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版