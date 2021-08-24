【港股脈博】ATMX強反彈 資金輪流炒升市動力不足（第二版）

重磅龍頭科技股ATMX全綫強反彈，推升恒指今早最多升近500點，高見25603。惟港股整體呈資金輪流炒格局，藍籌股上升與下跌數目均等，未見普遍向上的強勢現象。

恒指半日升392點或1.6%，報25501。大市成交暫約843億元，較昨日同時段縮減約一成，上升動力仍嫌不足。

大市升勢主要集中在早前嚴重超賣的科技、新經濟股上，騰訊（00700）手日勁彈近半成，中午收報453.6元。一舉升破現約處449元的10天綫，並迫近約處456元的20天綫短綫技術阻力位。

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ATMX中，以美團 （03690） 反彈升勢最勁，半日大升近一成，中午收報214元；阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 亦分別大升5%及3%；藥明生物 （02269） 及阿里健康 （00241） 兩大新經濟藍籌，亦大升近8%及6%。

惟大市升勢未見全面，新經濟藍籌勁彈的同時，友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 兩大重磅藍籌金融股同跌約1%。上周科網、新經濟股急瀉時被捧為避免股的本地地產、銀行及公用股普遍偏軟，連帶內銀、內險股亦無甚表現。58隻藍籌股中，最少逾一半股價下跌或無變動，明顯動力不足。

恒指10天約25800，與20天綫約26000，將成大市反彈初步阻力區。要破位再上，有待升市動力加強。

撰文：劉德斌