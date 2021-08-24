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【港股脈博】ATMXJ強反彈 資金輪流炒升市失衡（第三版）

財金 16:22 2021/08/24

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重磅龍頭科技股ATMX全綫強反彈，推升恒指今日升逾600點或2.5%，以全日高位25727收市。惟港股整體呈資金輪流炒格局，藍籌股上升與下跌數目均等，未見普遍向上的強勢現象。

大市全日成交約1,717億元，與昨日成交相若，仍遠低於上周五跌市成交逾2,000億元水平，升市動力有待提升。

大市升勢主要集中在早前嚴重超賣的科技、新經濟股上，騰訊 （00700） 勁彈近9%，以全日高位472元。騰訊一舉升破現約處450元的10天綫，以及約處456元的20天綫短綫技術阻力位。

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藍籌科技股中，以美團 （03690） 反彈升勢最勁，全日大升13%，收報221.8元；阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 亦分別大升逾9%及近4%；藥明生物 （02269） 及阿里健康 （00241） 兩大新經濟藍籌，亦大升約8%及7%。

惟大市升勢未見全面，新經濟藍籌勁彈的同時，友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 兩大重磅藍籌金融股分別逆市跌0.2%及1.5%。上周科網、新經濟股急瀉時被捧為避免股的本地地產、銀行及公用股普遍偏軟，連帶內銀、內險股亦無甚表現。58隻藍籌股中，最少28隻股價下跌或無變動，明顯動力不足。

恒指10天約25800，與20天綫約26000，將成大市反彈初步阻力區。要破位再上，有待升市動力加強。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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