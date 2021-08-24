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【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版）

名家專區 17:01 2021/08/24

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美國股市連環破頂，不過有「新債王」之稱、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach） 卻連番發出警告，而最新憂慮是美元儲備的全球地位。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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