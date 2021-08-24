【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第二版） 名家專區 15:23 2021/08/24 分享： 美國股市連環破頂，不過有「新債王」之稱、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach） 卻連番發出警告，而最新憂慮是美元儲備的全球地位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 你可能感興趣 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 00:01 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 最新專欄文章 投資學堂 - 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 2021/08/23 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 投資學堂 - 【高息股】穩坐釣魚船 大市潛藏一隻未來3年息率逾10厘績優股？（第三版） 2021/08/20 【高息股】穩坐釣魚船 大市潛藏一隻未來3年息率逾10厘績優股？（第三版） 投資學堂 - 【隱藏績優股】春江水暖鴨先知？ 大摩料這公司未來30日股價會升（第三版） 2021/08/19 【隱藏績優股】春江水暖鴨先知？ 大摩料這公司未來30日股價會升（第三版） 投資學堂 - 【國策追蹤】騰訊阿里暴跌 原來都同吳亦凡有關？（第三版） 2021/08/18 【國策追蹤】騰訊阿里暴跌 原來都同吳亦凡有關？（第三版） 投資學堂 - 【ETF攻略】科技股又爆小股災 撈底造淡有得揀？（第二版） 2021/08/16 【ETF攻略】科技股又爆小股災 撈底造淡有得揀？（第二版） 經濟 岡拉克 美元