【京東系急彈】京東績優全系急漲 反彈市大贏家（第二版）

超賣科網股加快反彈，中概龍頭科技股ATMXJ中，以昨日公布次季業績的京東集團 （09618） 急彈一成半升幅最大，旗下京東健康 （06618） 及京東物流 （02618） 分別大升近15%及7%，成為今日反彈市大贏家。

京東公布截至6月底的第二季度，淨收入按年升26.2%至2,538億元（人民幣，下同），勝預期；非美國通用會計準則（Non-GAAP）純利為46億元，按年跌22.0%，同勝預期。

京東三大業務範域中，次季零售業務經營溢利按年續錄逾兩成增長，達60億元。管理層透露次季新增3200萬新用戶，創單一季度增長新高。盈利倒退主要由於京東物流及社交電商「京喜」為首的新業務，分別錄得約4億及30億元經營虧損。

京東物流及新業務加大投資，市場份額及收入均錄重大增長。其中京東物流收入按年增46%至261億元，新業務的收入更大增約六成至70億元。

在業績後的電話會議上，京東管理層強調的一個主要訊息是，針對互聯網平台的監管措施，不單對行業長綫發展好事，京東還可能因而受惠。京東零CEO售徐雷指稱，京東業務發展一直受到行業一些不正當行為，比如二選一、資本無序擴張、過度補貼干擾等。特別是在電商平台二選一成監管焦點後，去年底今年初開始，「陸續有新品牌和過往二選一的品牌加入和回歸京東」，當中包括星巴克。

京東至今一直未被市監管等監管當局及官媒特別點心涉及重大不合規情況，惟股價卻隨同業由今年2月中高位最多大跌逾四成。在ATMXJ中，反彈值博率並不低。

撰文：劉德斌