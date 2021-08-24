【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準 財金猛人追蹤 19:10 2021/08/24 分享： 中國工業利潤可能出現意外下滑。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為於未來幾個季度，中國可能進一步下調存款準備金率及增加地方政府債券發行。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力 今日 貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力 【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 2021/08/23 【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 2021/08/20 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 2021/08/20 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元 2021/08/20 【機構觀點】 安卓 John Lorié 料明年油價回至60美元 財政政策 市場動向 宏觀分析 存款準備金比率 疫情 貨幣政策 債券 經濟 中國人民銀行 美國聯儲局