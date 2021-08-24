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【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準

財金猛人追蹤 19:10 2021/08/24

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中國工業利潤可能出現意外下滑。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為於未來幾個季度，中國可能進一步下調存款準備金率及增加地方政府債券發行。

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欄名 : 名家觀點

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