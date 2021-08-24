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英國拒豁免隔離 英超球星無特權

國際 18:52 2021/08/24

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新一輪世界盃外圍賽安排於9月初（9月2日至10日）舉行，英格蘭超級聯賽賽會及英格蘭足總正努力遊說英國政府，豁免一眾英超球星返回南美洲或非洲參加外圍賽後，回到英國時需要強制隔離的要求，以免他們錯過多場英超及歐聯比賽，導致球會、球迷，以至英國社會都要蒙受損失。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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