英國拒豁免隔離 英超球星無特權 國際 18:52 2021/08/24 分享： 新一輪世界盃外圍賽安排於9月初（9月2日至10日）舉行，英格蘭超級聯賽賽會及英格蘭足總正努力遊說英國政府，豁免一眾英超球星返回南美洲或非洲參加外圍賽後，回到英國時需要強制隔離的要求，以免他們錯過多場英超及歐聯比賽，導致球會、球迷，以至英國社會都要蒙受損失。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 2021/08/18 新加坡解封四部曲 高風險大實驗 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 你可能感興趣 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 19:42 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 09:05 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 09:05 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 最新專欄文章 國金札記 - 澳紐或放棄清零 與病毒共存賭一鋪？ 今日 澳紐或放棄清零 與病毒共存賭一鋪？ 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 國金札記 - 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/23 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 國金札記 - 新西蘭失《魔戒》 凸顯抗疫兩難 2021/08/20 新西蘭失《魔戒》 凸顯抗疫兩難 疫情 選舉 英超 英國 出入境管制 足球 妮歌潔曼 巴西 阿根廷 埃及