【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 研究報告 08:42 2021/08/25 分享： 製造業繼續成為內地市場熱議的投資機遇，當中機械設備，特別是機床的部分尤獲重視。近期的政策有上周四（即8月19日）國資委招開會議，針對工業母機、高端芯片、新材料及新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創技術「策源地」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 2021/08/24 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 2021/08/23 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 2021/08/20 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 2021/08/17 《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 2021/08/16 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 光控精技（03302） 工程 中國 中國龍工（03339） 海天國際（01882） 濰柴動力（02338） 震雄集團（00057） 京城機電股份（00187） 三一國際（00631） 中國恒天立信國際（00641）