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【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代

研究報告 08:42 2021/08/25

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製造業繼續成為內地市場熱議的投資機遇，當中機械設備，特別是機床的部分尤獲重視。近期的政策有上周四（即8月19日）國資委招開會議，針對工業母機、高端芯片、新材料及新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創技術「策源地」。

...

欄名 : 券商有路捉

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