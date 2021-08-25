安踏高速增長 政策鼓勵健身 名家專區 2021/08/25 分享： 中港兩地股市昨日繼續反彈，筆者偏向彈完再尋底格局，入市始終要睇績優股和政策傾斜板塊。安踏體育（02020）半年盈利多賺1.3倍至38億元人民幣，未來盈利年均增長可達37%，最重要是中央繼續推動全民健身 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指再現死亡交叉 2018翻版彈完再跌（第四版） 2021/08/24 恒指再現死亡交叉 2018翻版彈完再跌（第四版） 中字股實力談 - 中海外盈利穩 7厘息可撈底 2021/08/24 中海外盈利穩 7厘息可撈底 中字股實力談 - 港股節氣轉向 恒指目標26000 國指阻力9200（第四版） 2021/08/23 港股節氣轉向 恒指目標26000 國指阻力9200（第四版） 中字股實力談 - 潤啤不算貴 盈利高增長 2021/08/20 潤啤不算貴 盈利高增長 中字股實力談 - 恒指回補上升裂口 中綫初現死亡交叉（第四版） 2021/08/19 恒指回補上升裂口 中綫初現死亡交叉（第四版） 安踏體育（02020） 李寧（02331） 特步國際（01368） 疫情 中國 服務 銷售 人民幣 品牌 北京