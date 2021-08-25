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安踏高速增長 政策鼓勵健身

名家專區 2021/08/25

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中港兩地股市昨日繼續反彈，筆者偏向彈完再尋底格局，入市始終要睇績優股和政策傾斜板塊。安踏體育（02020）半年盈利多賺1.3倍至38億元人民幣，未來盈利年均增長可達37%，最重要是中央繼續推動全民健身

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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