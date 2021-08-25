新興市場改善 無懼美儲退市

在2013年的「退市恐慌」中，新興市場債券及貨幣飽受重創。時至今日，狀況已明顯改善。我們認為新興市場經濟體系，現時主要受到三項在2013年時相對欠奉的利好因素支持：

美元強勢空間有限

1.實際滙率：這項貨

...