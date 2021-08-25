新興市場改善 無懼美儲退市 名家專區 2021/08/25 分享： 在2013年的「退市恐慌」中，新興市場債券及貨幣飽受重創。時至今日，狀況已明顯改善。我們認為新興市場經濟體系，現時主要受到三項在2013年時相對欠奉的利好因素支持： 美元強勢空間有限 1.實際滙率：這項貨 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : James Barrineau 施羅德新興市場債券策略環球主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準 2021/08/24 【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準 貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力 2021/08/24 貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力 【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 2021/08/23 【名家策略】張憶東 談3大性價比投資法則 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 2021/08/20 【名家論收水】興證張憶東 美聯儲「覆水難收」 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 2021/08/20 【名家評國策】興證張憶東 與共富和「小巨人」共舞 經濟 貨幣政策 通脹 加息 新興市場 經濟狀況 債券 大行報告 宏觀分析 鮑威爾