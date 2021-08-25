  • 29°C
香港時間 : 2021825日 (週三) 02:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新興市場改善 無懼美儲退市

名家專區 2021/08/25

分享：

在2013年的「退市恐慌」中，新興市場債券及貨幣飽受重創。時至今日，狀況已明顯改善。我們認為新興市場經濟體系，現時主要受到三項在2013年時相對欠奉的利好因素支持：

美元強勢空間有限

1.實際滙率：這項貨

...

撰文 : James Barrineau 施羅德新興市場債券策略環球主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準
2021/08/24
【Delta肆虐】景順趙耀庭 料人行再降準
貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力
2021/08/24
貨幣依舊寬鬆 股市仍有潛力
【名家策略】張憶東　談3大性價比投資法則
2021/08/23
【名家策略】張憶東　談3大性價比投資法則
【名家論收水】興證張憶東 　美聯儲「覆水難收」
2021/08/20
【名家論收水】興證張憶東 　美聯儲「覆水難收」
【名家評國策】興證張憶東　與共富和「小巨人」共舞
2021/08/20
【名家評國策】興證張憶東　與共富和「小巨人」共舞
經濟 貨幣政策 通脹 加息 新興市場 經濟狀況 債券 大行報告 宏觀分析 鮑威爾

上一篇文章

小心高追中錘仔

下一篇文章

美儲官員亂噏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版