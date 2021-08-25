舊區變天 舖位掀尋寶熱 名家專區 10:00 2021/08/25 分享： 商舖買賣保持平穩，特別一些舊區，因注入新元素，令投資者入市意慾上升，例如九龍城、土瓜灣舊區近期不少投資者到區內「尋寶」。而持貨多年業主，趁機沽貨，導致出現數以十倍舖位升值個案。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 核心區商舖組合 走向在地化 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 你可能感興趣 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 核心區商舖組合 走向在地化 03:00 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 最新專欄文章 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 2021/08/24 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 天水圍好快出現呎價2萬？ 2021/08/23 天水圍好快出現呎價2萬？ 二手流通率高 不等於樓價可急升 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 地產代理都要去中環化？ 2021/08/18 地產代理都要去中環化？ 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 2021/08/17 二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 商舖 佐敦 深水埗 九龍城 土瓜灣