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舊區變天 舖位掀尋寶熱

名家專區 10:00 2021/08/25

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商舖買賣保持平穩，特別一些舊區，因注入新元素，令投資者入市意慾上升，例如九龍城、土瓜灣舊區近期不少投資者到區內「尋寶」。而持貨多年業主，趁機沽貨，導致出現數以十倍舖位升值個案。

...

欄名 : 樓市分析

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