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港島南岸樓價 高處未算高

地產 14:00 2021/08/25

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黃竹坑站上蓋港島南岸第2期揚海，繼續以豪宅開價，首批120伙折實價戶戶過千萬元，發展商明言加推單位會加價，而是次並沒有推出的4房單位，屬項目供應罕有，料稍後將善價而沽，樓價有望再創新高。

揚海昨日公布首張價單，共120伙，面積由341至921平方呎，發展商先推出1房至3房，主打2房戶共74伙，佔首批62%，呎價亦是3類戶型最平，折實呎價28295元至32532元；而3房戶共30伙，佔首批25%；至於1房戶則有16伙，呎價屬3類戶型最高。

參考今年4月開價的第1期晉環，2房及3房最受買家歡迎，亦近沽清。而是次揚海首批主打2房，定價上相對亦具吸引力，料會受買家歡迎，並可先聲奪人，成為市場焦點，稍後加推單位及推出其他優質單位時，料將會加價。

而首批單位未有推出較為優質的4房戶，發展商亦預告，會優先考慮以招標形式出售4房單位。參考揚海戶型分布圖，面積850平方呎以上大型單位全數面向海景，發展商是次推出22戶此類較為優質大型3房單位，佔120伙中約2成；首批90伙1房至2房單位中，約3成單位可遠望海景，其餘景觀主要為屋苑內園景或市景。可見發展商保留優質單位，待善價而沽

觀乎第1期晉環，加推單位均有約5%加幅，而其他以招標形式出售的1A座39樓F室，屬4房雙套房單位，面積1,218平方呎，成交價6,600萬，呎價54,187元，成交價及呎價均為港島南岸新高。相信揚海稍後推出的優質海景單位，有望再創新高。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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