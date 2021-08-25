「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 名家專區 2021/08/25 分享： 科企監管風暴纏繞港股多時，一年前登場的恒生科技指數ETF首年表現恐跌一成收場，連因應港股新經濟股豐富而建議擴容的恒生指數，改革後首兩輪納入的6家藍籌新貴，無一屬於互聯網科技股，多寡反映市場對互聯網股信 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 2021/08/24 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 交易講場 - 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 2021/08/23 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 交易講場 - 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 2021/08/21 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 2021/08/20 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 交易講場 - 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 2021/08/19 京東有望染藍 恒指集齊BAT有難度？ 港股 科技行業 新經濟股 板塊 騰訊控股（00700） 微盟集團（02013） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 新經濟