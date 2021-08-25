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「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素

名家專區 2021/08/25

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科企監管風暴纏繞港股多時，一年前登場的恒生科技指數ETF首年表現恐跌一成收場，連因應港股新經濟股豐富而建議擴容的恒生指數，改革後首兩輪納入的6家藍籌新貴，無一屬於互聯網科技股，多寡反映市場對互聯網股信

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撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

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