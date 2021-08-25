【港股脈博】恒指反彈受制26000關 北水再窒步（第二版）

港股連續兩日急彈近900點後，今早高開低走，初步受制於26000點心理關口。大市升勢失衡情況持續，科技、新經濟藍籌早段全綫續彈的同時，本地銀行、地產、公用股，以至內銀、內險股全綫偏軟，反映升市失衡，上升動力不足。

恒指今早今開逾200點後，早段高見25982即遇阻回落，一度倒跌179點，低見25548。恒指剛好受制於26000大關，與現約處26030點的20天綫水平。

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恒指中午收報25634，微跌93點或0.4%。58隻藍籌中，最少34隻股價下跌或不變，基本仍呈資金輪流炒格局。

重磅科技藍籌ATMX中，只有美團 （03690） 中午仍保持逾2%升幅；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及騰訊 （00700） ，分別倒跌1.6%、0.4%及0.1%。

重磅科技股中，京東 （09618） 最多曾再升近一成，高見306.8元，迫使以黃金分割量度，過去半年跌幅反彈38.2%的目標。京東半日升3.5%，以289.8元午收，仍為ATMXJ中表現最佳。

北水過去兩日分別淨流入約4億元及22億元後，今早再度倒流，半日錄約6億元淨流出。

利好訊號方面，港滙繼續回穩，今早高見7.7826，再迫近7.78水平，相信反映資金外流情況已暫跌，甚至可能有少量資金重回港股市場。

撰文：劉德斌