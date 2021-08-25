【港股脈博】恒指反彈暫受制26000關 北水再窒步

港股連續兩日急彈近900點後，今早高開低走，初步受制於26000點心理關口。大市升勢失衡情況持續，科技、新經濟藍籌繼續全綫反彈的同時，本地銀行、地產、公用股，以至內銀、內險股全綫偏軟，反映升市失衡，上升動力不足。

恒指今早今開逾200點後，早段高見25982即遇阻回落，一度倒跌28點，低見25699。剛好受制於26000大關，與現約處26030點的20天綫水平。

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截至上午10時15分，恒指新報25736，微升8點。58隻藍籌中，最少30隻股價下跌或不變，基本仍呈資金輪流炒格局。

科技股續領漲大市，騰訊 （00700） 再升最多逾4%，高見491.6元；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 則分別曾升6%、3%及2%。小米今日公布次季業績前，股價率先倒跌逾1%，暫低見24.9元。

重磅科技股中，京東（09618）最多曾再升近一成，高見306.8元，迫使以黃金分割量度，過去半年跌幅反彈38.2%的目標，相信股價亦要略為整固。

北水過去兩日分別淨流入約4億元及22億元後，今早再度倒流，暫錄4億多元淨流出。

利好訊號方面，港滙繼續回穩，今早高見7.7826，再迫近7.78水平，相信反映資金外流情況已暫跌，甚至可能有少量資金重回港股市場。

撰文：劉德斌