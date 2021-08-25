【大市拆局】京東物流續彈逾半成最強科技股 升勢還有後著?

重磅科技股經連續兩日強反彈後，今早普遍高位回落，恒指科技指數中午微跌6點或0.1%。中資龍頭科技股ATMXJ中，以京東集團 （09618） 半日保住【近4%】升幅表現最佳。

京東與旗下京東健康 （06618） ，同躋身恒生科技指數5大升幅成份股之列。京東物流 （02618） 未躋身科指，惟股價半日勁升逾半成，在重磅科技股中表現最強。

京東系一門三傑齊齊跑贏大市，固然由於周一最近公布次季業績同勝預期。投資者稱為「科技股女股神」的著名基金經理Cathie Wood，旗下Ark Investment ETF，更在業績後即時重新買入約16.5萬股京東美股（美：JD），以真金白銀投以信心一票。

京東物流同樣交足成績表，上半年非國際財務報告準則虧損15億元（人民幣，下同），較去年同期虧損19.8億元顯著收窄逾兩成。期間收入增長53.7%至約485億元，主要由一體化供應鏈客戶收入增加約三成，以及來自其他客戶收入激增約1.65倍帶動。

京東物流升勢還有一項後著跟進，便是在恒指公司新一次季檢中，獲納入國企指數，指數換馬於下周五（9月3日）收市後生效。按京東物流加入後佔國指比重約0.7%，以及7月底追蹤國指資金規模約43億美元（約335港元）計，換馬被動買盤約2.4億元，相等於京東物流過去20天日均成交約1.6億元的1.5倍。

京東物流今午收市價28.3元，仍較招股價低約三成，短綫反彈動力料有餘未盡。

撰文：劉德斌