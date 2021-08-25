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【監管之後】金融科技業龍頭發力再上?

研究報告 19:31 2021/08/25

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受累內地的打擊新經濟的平台經濟及對個人資訊的保護，中資金融科技板塊近月持續受壓。對於板塊的前景，建銀國際認為，隨着監管趨成熟，金融科技領域的投融資活動將逐步反彈。另外，維護金融體系的整體穩定，長期來看有利於創造一個更為健康的競爭環境，將有利於行業龍頭玩家的經營。

...

欄名 : 大行有路捉

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