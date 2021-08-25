【行業分析】金融科技業監管後 行業龍頭可發力 研究報告 12:47 2021/08/25 分享： 受累內地的打擊新經濟的平台經濟及對個人資訊的保護，中資金融科技板塊近月持續受壓。對於板塊的前景，建銀國際認為，隨着監管趨成熟，金融科技領域的投融資活動將逐步反彈。另外，維護金融體系的整體穩定，長期來看有利於創造一個更為健康的競爭環境，將有利於行業龍頭玩家的經營。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【港股拆局】矛盾預期 成股市震源 2021/08/24 【港股拆局】矛盾預期 成股市震源 【國策動向】德國模式的投資機遇 2021/08/24 【國策動向】德國模式的投資機遇 【數字化經濟】內地「硬科技」將迎來最好時代 2021/08/20 【數字化經濟】內地「硬科技」將迎來最好時代 【Delta肆虐】400款新冠肺炎治療藥 趕上場 2021/08/20 【Delta肆虐】400款新冠肺炎治療藥 趕上場 【行業分析】3大因素支持內地消費續復甦 2021/08/19 【行業分析】3大因素支持內地消費續復甦 中國概念股 科技行業 新經濟 金融 陸金所 Fintech 金融機構