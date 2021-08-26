【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 研究報告 08:28 2021/08/26 分享： 在新經濟領域上，「雲」發展的潛力一直被受投資者關注，雲的發展範疇含蓋面廣，雲端服務（Cloud Service）可廣泛應用在各個行業，例如存儲雲、醫療雲、交通雲、教育雲、金融雲等。中國三大電信營運商近年開始涉足有關服務，相關收入急速增長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 2021/08/25 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 2021/08/24 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 2021/08/23 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 2021/08/20 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 2021/08/17 《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 PaaS IaaS 5G 經濟 雲端 人工智能 物聯網 宏觀分析 SaaS 營收