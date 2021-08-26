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【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼

研究報告 08:28 2021/08/26

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在新經濟領域上，「雲」發展的潛力一直被受投資者關注，雲的發展範疇含蓋面廣，雲端服務（Cloud Service）可廣泛應用在各個行業，例如存儲雲、醫療雲、交通雲、教育雲、金融雲等。中國三大電信營運商近年開始涉足有關服務，相關收入急速增長。

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欄名 : 券商有路捉

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