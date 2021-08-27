【電力股探索】火電股魅力何在？ 研究報告 13:00 2021/08/27 分享： 中國的用電高峰至，一眾傳統電力股成為逆市吸金板塊。盡管今天電力板塊回落，但走勢圖上，仍然處於高位。火電股受捧的中短期因素，本網於8月16日的研究報告中，亦解釋過，火電股飈升原因，如國家發改委宣布上浮尖峰電價（基礎上上浮不低於20%），從而使電力行業得以將更多的實際成本轉移至終端用戶。由於增加電力供應往往是通過火電滿足，因此，在電力緊張，用電峰值價格上調的情況下，反令傳統佔比高的火電領域成為贏家。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 今日 【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展 今日 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 2021/08/26 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 2021/08/25 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 2021/08/24 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 大行報告 宏觀分析 港股 H股 經濟 目標價 華電國際電力（01071） 大唐發電（00991） 華潤電力（00836） 市場動向