【電力股探索】火電股魅力何在？

中國的用電高峰至，一眾傳統電力股成為逆市吸金板塊。盡管今天電力板塊回落，但走勢圖上，仍然處於高位。火電股受捧的中短期因素，本網於8月16日的研究報告中，亦解釋過，火電股飈升原因，如國家發改委宣布上浮尖峰電價（基礎上上浮不低於20%），從而使電力行業得以將更多的實際成本轉移至終端用戶。由於增加電力供應往往是通過火電滿足，因此，在電力緊張，用電峰值價格上調的情況下，反令傳統佔比高的火電領域成為贏家。

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