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庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果

國際 20:51 2021/08/25

分享：

10年前的8月24日，庫克（Tim Cook）從蘋果（Apple）「教主」喬布斯（Steve Jobs）手中接捧。蘋果其後更失去喬布斯這個無窮無盡的創新之源，外界一度擔心蘋果走下坡。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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