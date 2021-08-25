庫克掌舵10年 不知不覺間改造蘋果 國際 20:51 2021/08/25 分享： 10年前的8月24日，庫克（Tim Cook）從蘋果（Apple）「教主」喬布斯（Steve Jobs）手中接捧。蘋果其後更失去喬布斯這個無窮無盡的創新之源，外界一度擔心蘋果走下坡。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 2021/08/24 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 2021/08/20 塔利班內部過於神秘？ 前高層口述一二 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 2021/08/19 《魔戒》拍攝移師英國 新西蘭有苦自己知 你可能感興趣 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 18:52 2021/08/24 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 19:42 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 09:05 2021/08/22 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 最新專欄文章 國金札記 - 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 今日 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 2021/08/24 英國拒豁免隔離 英超球星無特權 國金札記 - 澳紐或放棄清零 與病毒共存賭一鋪？ 2021/08/24 澳紐或放棄清零 與病毒共存賭一鋪？ 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 2021/08/23 澳紐或放棄清零 病毒共存論漸取上風？ 國金札記 - 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 2021/08/23 塔利班輿論攻心戰 開明形象恐為煙霧 科技產品 庫克 硬件 AirPods iCloud 智能手機 Apple iPhone