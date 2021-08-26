電商大亂鬥 拼多多年活躍買家再拋離阿里

中國電商市場發展已經相對成熟，且競爭者眾多，未來將會愈來愈難賺錢。隨着拼多多（美：PDD）公布次季業績後，內地3大電商巨頭均已交出成績表，當中以拼多多業績增速最快，但京東（09618）拓展下沉市場也漸

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