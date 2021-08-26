電商大亂鬥 拼多多年活躍買家再拋離阿里 名家專區 2021/08/26 分享： 中國電商市場發展已經相對成熟，且競爭者眾多，未來將會愈來愈難賺錢。隨着拼多多（美：PDD）公布次季業績後，內地3大電商巨頭均已交出成績表，當中以拼多多業績增速最快，但京東（09618）拓展下沉市場也漸 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 2021/08/25 「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 交易講場 - 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 2021/08/24 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 交易講場 - 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 2021/08/23 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 交易講場 - 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 2021/08/21 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 交易講場 - 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 2021/08/20 券商齊講騰訊基調穩 監管影響未明 金融 港股 美股 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 美團－W（03690） Shopify（美：SHOP） 補貼 市盈率