瑞聲重拾增長 股價結束調整 名家專區 2021/08/26 分享： 國企指數昨日好淡爭持，但技術指標出現買入訊號，不排除反彈未結束，而業績股近日表現波動，瑞聲科技（02018）半年多賺1.9倍至9.2億元人民幣，股價同樣出現震盪走勢，但未來三年盈利年均複合增長達33% ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股歷史如重演 11月先會見底（第四版） 2021/08/25 港股歷史如重演 11月先會見底（第四版） 中字股實力談 - 安踏高速增長 政策鼓勵健身 2021/08/25 安踏高速增長 政策鼓勵健身 中字股實力談 - 恒指再現死亡交叉 2018翻版彈完再跌（第四版） 2021/08/24 恒指再現死亡交叉 2018翻版彈完再跌（第四版） 中字股實力談 - 中海外盈利穩 7厘息可撈底 2021/08/24 中海外盈利穩 7厘息可撈底 中字股實力談 - 港股節氣轉向 恒指目標26000 國指阻力9200（第四版） 2021/08/23 港股節氣轉向 恒指目標26000 國指阻力9200（第四版） 瑞聲科技（02018） 安踏體育（02020） 智能手機 鏡頭 科技軟件 人民幣 新經濟 瑞銀 板塊