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瑞聲重拾增長 股價結束調整

名家專區 2021/08/26

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國企指數昨日好淡爭持，但技術指標出現買入訊號，不排除反彈未結束，而業績股近日表現波動，瑞聲科技（02018）半年多賺1.9倍至9.2億元人民幣，股價同樣出現震盪走勢，但未來三年盈利年均複合增長達33%

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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