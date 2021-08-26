【名家談共富】外資沽錯了？洪灝：共富概念被誤解 A股無影響！（附名家國策點評）

內地加強政策監管成為跌市導火綫，「共同富裕」則成中共第二個百年目標。

中共總書記習近平7月1日在慶祝中國共產黨成立100周年大會上，提出要向着「第二個百年奮鬥目標邁進」，而且「新的征程上更加堅定、牢記初心使命、開創美好未來」，表明「要着力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題，推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展！」

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對此，交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝認為：

「中央近期對於共同富裕的概念進行了詳盡探討，轉移支付、稅收改革和慈善捐贈均成為討論焦點，許多公司紛紛選擇慨慷解囊，擴大捐款規模，幫助偏遠和欠發達地區實現共同富裕的目標。不過，由於涉及中國許多科網巨頭，導致一些外國投資者動身出走，退避三舍。」

他續道：

「我哋無咁悲觀，山窮水盡的行情正在修復，始終會迎來柳暗花明的前景。我們認為，自上周拋售之後，恒指已達到一個重要的低點，雖然仍有可能再低一點，但長綫投資者應該開始關注恒指長期投資價值，懷著大局觀相應地布局。」

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洪灝以比較各地指數表現後，他認為：

「雖然在美國上市的中國互聯網公司和MSCI中國指數表現不佳，但其實中國創業板和納斯達克100指數仍處於高位，並在創新高。點解呢？」

「這是由於中國創業板主要由國內投資者交易，在美國上市的中國科技公司則由許多海外投資者持有，這些指數分化說明了，中國近期利好於未來長期遠景的發展趨勢，在某種程度上受到了海外投資者的誤解。有些人甚至草率地宣稱中國『不可投資』。但恕我直言，我們不同意。」

他強調：

「共同富裕並不是非自願地重新分配人們現有的、已經積累了的財富。它更多的是要通過一個更加公平的過程，讓更多中國人一起分享經濟成果。實現這一目標的途徑有很多，比如資本利得稅和未來的一些其他形式的再分配/轉移支付。我相信，未來國內投資者將是中國實現共富這一偉大目標的贏家，所以，A股指數基本上沒有受到近期事件所影響。」

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本報記者：鄭耀宗

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