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甲廈調整期仍長

地產 14:00 2021/08/26

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本港疫情緩和，惟新租務亦依靠外來需求，疫情影響令新租務減少，同時甲廈新供應高峰期明年出現，料租金調整期會較長。

  • 本港連續兩年，出現每月商廈負吸納
  • 「去中環化」，公司遷出中環省租金
  • 明年供應高峰期，逾400萬呎甲廈新供應

據仲量聯行統計，2019年7月後，本港整體甲廈市場，連續兩年出現每月商廈負吸納，直至本年5月份，才首次錄得11.6萬平方呎正吸納。其後6及7月份，再現負吸納情況，可見市況即使有所改善，租務市場仍難與疫情前相比。

環球疫情持續1年多，而相比起歐美及個別亞洲地區，本港疫情明顯緩和，令在港企業近月租務部署重新啟動，最近中環、銅鑼灣及東九龍，租務活動稍為加快。

不過，整體租務活動中，仍以搬遷為主，包括中環同區搬遷，或「去中環化」，遷出中環搬至非核心區省租金，擴充個案仍屬較少數，故整體空置率未見明顯下降。資料顯示，現時全港甲廈空置率仍達9.6%，屬偏高水平。

甲廈租務要改善，需倚靠外來新需求，封關下內企、外資機構難以來港視察物業及設立新辦事處，導致新需求疫弱。近月疫惰反覆，新變種病毒肆虐，本港與內地、歐美地區等通關年內似乎無望，因此甲廈新需求料難反彈，租務市場現由在港企業進行擴充來支。

空置率偏高，而明年更踏入甲廈供應高峰期，將有逾400萬平方呎甲廈樓面新供應，分布於港島東、啟德等地區。供應多而需求未完全重回正軌下，甲廈租金短期內難以反彈，調整期料較長。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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