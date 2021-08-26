【大市拆局】女股神押注京東系連環掃貨 減持中概股換馬未增倉

市場稱為「科技股女股神」的著名基金經理Cathie Wood，旗下Ark Investment於本周一再度買入京東集團 （09618） 美股ADS（美：JD），一度引來投資市場對女股神為首的機構投資者，重新建倉中概股的樂觀預期。

但綜合統計Ark Investment本周一、二的中概股持倉變化，便會發現女股神只是趁中概股反彈進行大換馬，兩日合計不單未見增倉，實際減持了市值約8,000萬港元。

新獲女股神垂青的是京東系股份。京東集團上周五公布次季業務勝預期，零售、物業及「京喜」為首新業務收入全綫急增，女股神旗下基金即於周一掃入近16.5萬股京東ADS，總值8,400多萬元。

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女股神並於周二再出手，今次目標是京東旗下的京東物流 （02618） ，買入了近95萬股，涉資2,500多萬元。女股神連環買入京東系股份，涉資約1.1億元，連同小注買入總值約800萬元拼多多（美：PDD），增持中概股涉資還不到1.2億元。

女股神大手增持京東系股份的同時，減持其他中概股更急進。當中阿里巴巴 （09988） 美股ADS連續兩日遭減持合共約1.1億元，另美團 （03690） 及眾安在綫（006060）分別遭減持總值4,600多萬元及逾3,300萬元股份，連同減持移卡 （09923） 約840萬元，兩日間沽售其他中概股總值近2億元。

Cathie Wood接受彭博訪問時指，她對中國的長遠發展並不悲觀，認為中國是一個非常有創新精神的社會，即使目前當局推出了更多規定及監管措施，不過政府並非要阻攔行業的增長和進步。

聽其言，還要觀其行。她指旗下基金對中國企業進行了梳理，簡單理解是趁高換馬，但換馬的同時還在套現。雖然長遠不悲觀，與短綫轉樂觀仍有很大的差距。

撰文：劉德斌