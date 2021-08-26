【大市拆局】女股神押注京東系連環掃貨 減持中概股換馬未增倉（第三版）

市場稱為「科技股女股神」的著名基金經理Cathie Wood，旗下Ark Investment於本周一再度買入京東集團 （09618） 美股ADS（美：JD），一度引來投資市場對女股神為首的機構投資者，重新建倉中概股的樂觀預期。

但綜合統計Ark Investment本周一至三的中概股持倉變化，便會發現女股神只是趁中概股反彈進行大換馬，三日合計不單未見增倉，實際減持了市值約2.4億港元。

新獲女股神垂青的以京東系股份及騰訊 （00700） 為主。京東集團上周五公布次季業務勝預期，零售、物業及「京喜」為首新業務收入全綫急增，女股神旗下基金即分別於周一及周三掃入近22.4萬股京東ADS，總值近1.2億元。

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女股神並於周二再出手，今次目標是京東旗下的京東物流 （02618） ，買入了近95萬股，涉資2,500多萬元。女股神連環買入京東系股份外，並於周三再買入約23.5萬股騰訊，連同買入總值約6,500萬元拼多多（美：PDD），本周暫增持中概股約3.2億元。

京東孖寶今同逆市上升，京東升0.9%，收報296.6元，為ATMXJ中唯一上升股份；京東物流更逆市升逾2%，為表現最佳重磅科技股。

女股神大手增持京東系股份的同時，減持其他中概股更急進。當中於周二及周三連日大手減持逾155萬股美團 （03690） ，合共涉資逾3.5億元最急進；阿里巴巴 （09988） 美股ADS連續兩日遭減持合共約1.1億元。

另眾安在綫（00060）及移卡（09923）同遭連日減持，Ark Investment各基金3日間共沽售總值逾5.6億元中概股。換言之，本周首3日下來，淨減持逾2.4億元中概股。

Cathie Wood接受彭博訪問時指，她對中國的長遠發展並不悲觀，認為中國是一個非常有創新精神的社會，即使目前當局推出了更多規定及監管措施，不過政府並非要阻攔行業的增長和進步。

聽其言，還要觀其行。她指旗下基金對中國企業進行了梳理，簡單理解是趁高換馬，但換馬的同時還在套現。雖然長遠不悲觀，與短綫轉樂觀仍有很大的差距。

撰文：劉德斌