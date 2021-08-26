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資金追落後  二手居屋雙破頂

名家專區 12:06 2021/08/26

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二手樓價指數突破歷史高位，市民置業意慾高漲，不少資金流入二、三綫物業市場，其中二手居屋因而價量齊升，造價逾千萬元的豪宅居屋不斷湧現。有研究告指出，今年二手居屋二手居屋註冊金額及平均每宗價格出現雙破頂的現象。

...

欄名 : 樓市分析

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