資金追落後 二手居屋雙破頂 名家專區 12:06 2021/08/26 分享： 二手樓價指數突破歷史高位，市民置業意慾高漲，不少資金流入二、三綫物業市場，其中二手居屋因而價量齊升，造價逾千萬元的豪宅居屋不斷湧現。有研究告指出，今年二手居屋二手居屋註冊金額及平均每宗價格出現雙破頂的現象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 二手流通率高 不等於樓價可急升 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 樓價愈高 愈多人追 2021/08/19 樓價愈高 愈多人追 小心高追中錘仔 2021/08/25 小心高追中錘仔 你可能感興趣 二手流通率高 不等於樓價可急升 10:00 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 樓價愈高 愈多人追 01:00 2021/08/19 樓價愈高 愈多人追 小心高追中錘仔 01:00 2021/08/25 小心高追中錘仔 最新專欄文章 舊區變天 舖位掀尋寶熱 2021/08/25 舊區變天 舖位掀尋寶熱 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 2021/08/24 綠化地改劃闖關難 政府覓地須想辦法 天水圍好快出現呎價2萬？ 2021/08/23 天水圍好快出現呎價2萬？ 二手流通率高 不等於樓價可急升 2021/08/19 二手流通率高 不等於樓價可急升 地產代理都要去中環化？ 2021/08/18 地產代理都要去中環化？ 二手市場 白居二 黃竹坑