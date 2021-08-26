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人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？

名家專區 12:21 2021/08/26

分享：

前金管局總裁、現任行政會議成員任志剛日前建議，本港藍籌股新增人民幣選項。人民幣買港股並非新鮮事，對本港金融中心地位及港股表現將有何影響？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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