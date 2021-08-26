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【拆局】金管局未來兩月收水400億 港銀息差望改善?

財金 12:59 2021/08/26

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南韓央行今早宣布加息四分一厘至0.75%，為首個疫後加息的主要經濟體，趕在美國聯儲局預計11、12月縮減買債前，採取行動收緊貨幣政策。本港金管局則在昨日已宣布，擬於未來兩個月8次增發外匯基金票據，最多涉資400億港元。

分析視金管局增發票據行動為另類收水，因發行外匯基金票據的客觀效果，是吸收存放於銀行體系結餘的資金，為港元供需相對偏緊。如此則港滙及港元拆息均預期由現水平稍為上升。

港滙今早約在7.784水平窄幅徘徊，1個月港元拆局再微降至0.063%以下，再創11年新低，暫未見任何影響。

市場認為金管局的另類收水行動，是要為聯儲局即將宣布縮減買債收行做好準備，準備市場資金流動性減少，促使資金由本港急速流走帶來市場震盪。

澳紐銀行（ANZ）認為，港美息差不足，或導致港滙跌至觸及7.85弱方兌換水平。因此，金管局正試圖在儲局收水前採取防患未然行動，先由銀行體系抽走部份資金，相對推升港元拆息。

港元拆息何時跟隨金管局的指揮捧趨升有待確認，惟本港銀行過去一年多以來一直受到息差收窄困擾。上半年業績盡管貸款增長及資產質素同見改善，惟息差收窄繼續限制港銀利息收入增長。隨著儲局收水迫近，以及金管局提前行動管理流動性，情況有望在第4季稍見改善。

撰文：劉德斌

 

 

欄名 : 大市拆局

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