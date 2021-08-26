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日本疫情大爆發 東京奧運之過？

國際 17:19 2021/08/26

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東京殘奧會日前開幕，但自東京奧運以來，日本的新冠肺炎疫情持續惡化，惡化程度更須以急速來形容，確診人數急增5倍。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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