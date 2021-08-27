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【行業分析】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速

研究報告 08:42 2021/08/27

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汽車是中國經濟發展的中流砥柱，新能源汽車板塊更為矚目，本篇集中汽車細分市場走勢，投資帶來機遇。

近年國內自主品牌汽車銷量顯著增速，趕上德系和法系品牌。中國銀河證券認為，自主品牌龍頭企景氣持續向上。汽車相關股份建議關注長城汽車 （02333） 、長安汽車（深：000625）。

...

欄名 : 券商有路捉

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