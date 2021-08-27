【行業分析】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 研究報告 08:42 2021/08/27 分享： 汽車是中國經濟發展的中流砥柱，新能源汽車板塊更為矚目，本篇集中汽車細分市場走勢，投資帶來機遇。近年國內自主品牌汽車銷量顯著增速，趕上德系和法系品牌。中國銀河證券認為，自主品牌龍頭企景氣持續向上。汽車相關股份建議關注長城汽車 （02333） 、長安汽車（深：000625）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【宏觀經濟】內地消費續復甦緩慢 2021/08/26 【宏觀經濟】內地消費續復甦緩慢 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 2021/08/26 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 2021/08/25 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 2021/08/24 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 2021/08/23 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 中國市場 市場動向 新能源 汽車 設計 品牌 行業 銷售