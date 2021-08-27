【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速 研究報告 12:52 2021/08/27 分享： 汽車股造好，按升幅計東風 （00489） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 表現突出，升幅達4至10%，其餘比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 則升逾2%。作為中國經濟發展中流砥柱汽車行業中，新能源汽車板塊獲廣市場看好，本篇集中汽車細分市場走勢，投資帶來機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【電力股探索】火電股魅力何在？ 今日 【電力股探索】火電股魅力何在？ 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展 今日 【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 2021/08/26 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 2021/08/25 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 2021/08/24 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 H股 港股 大行報告 宏觀分析 長城汽車（02333） 經濟 汽車股 板塊 中國市場 市場動向