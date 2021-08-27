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【車股追蹤】內地車市走出疫情陰霾 自主品牌加速

研究報告 12:52 2021/08/27

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汽車股造好，按升幅計東風 （00489） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 表現突出，升幅達4至10%，其餘比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 則升逾2%。作為中國經濟發展中流砥柱汽車行業中，新能源汽車板塊獲廣市場看好，本篇集中汽車細分市場走勢，投資帶來機遇。

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欄名 : 券商有路捉

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