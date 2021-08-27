【名家看後市】歐洲Reopening炒甚麼？瑞信邵志銘：睇兩大板塊！

歐洲疫苗接種率開始提升，在7月底，過半成年人已完成疫苗接種，各國陸續開始放寬社交距離限制，料將帶動歐洲經濟加快復甦，並利好服務性消費增長。

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瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

「在環球股市展望當中，較看好歐洲股市表現，尤其是歐洲銀行和奢侈品板塊，因這兩個板塊為歐洲經濟重啟的重大受惠者。」

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他續道：

「一旦解除社交距離限制，經濟可以reopen（重啟），會帶動餐飲、酒水消費，利好服務性消費行業。另一方面，奢侈品有抗通脹的特質，有加價能力，所以都睇好呢D公司前景。」

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記者：陳紫瑩

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