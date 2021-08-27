【共同富裕】月入2萬 屬內地高收入人群嗎？ 中國 08:00 2021/08/27 分享： 中央提出「三次分配」，強調「共同富裕」，提到合理調節高收入，同時鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。在全面脫貧之後，共富行動似乎指向更廣泛的高收入人群。而在內地，高收入標準究竟是甚麼，引發討論。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 2021/08/19 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點 2021/08/24 人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點 中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義 2021/08/26 中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義 中國推共同富裕 掃擾民三座大山 2021/08/19 中國推共同富裕 掃擾民三座大山 【中國經濟】共同富裕目標下 樓市政策回歸民生 2021/08/20 【中國經濟】共同富裕目標下 樓市政策回歸民生 你可能感興趣 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 12:39 2021/08/19 【共同富裕】官媒：應改革收入分配制度 適時開徵財產稅 人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點 16:35 2021/08/24 人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點 中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義 11:52 2021/08/26 中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義 富豪 經濟 馬化騰 國家統計局 人民幣 深圳 中國 人口