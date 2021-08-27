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【共同富裕】月入2萬 屬內地高收入人群嗎？

中國 08:00 2021/08/27

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中央提出「三次分配」，強調「共同富裕」，提到合理調節高收入，同時鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。在全面脫貧之後，共富行動似乎指向更廣泛的高收入人群。而在內地，高收入標準究竟是甚麼，引發討論。

...

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