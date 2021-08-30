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【內需探索】內地消費趨勢兩極化發展（第三版）

研究報告 16:24 2021/08/30

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新冠肺炎爆發後，改變部分人的消費模式，如為減低人傳人的機會，會由從前到店舖購物（綫下消費）轉往網上購物（綫上消費）。網店如雨後春筍，香港的百佳、HKTVmall、屈臣氏和萬寧等除了有實體店，也有網上商店；就連TVB也經營網上購物平台big big shop。本篇研究報告主力內地消費，雖然趨勢是緩慢復甦，但分化格局將繼續，譬如網上商品零售額增長的同時，綫下消費可能大幅回落。

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欄名 : 券商有路捉

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