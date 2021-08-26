【宏觀經濟】內地消費續復甦緩慢 研究報告 22:24 2021/08/26 分享： 新冠肺炎爆發後，改變部分人的消費模式，如為減低人傳人的機會，會由從前到店舖購物（綫下消費）轉往網上購物（綫上消費）。網店如雨後春筍，香港的百佳、HKTVmall、屈臣氏和萬寧等除了有實體店，也有網上商店；就連TVB也經營網上購物平台big big shop。今天的研究報告便會聚焦雖然內地消費仍將緩慢復甦，但是分化格局將繼續，譬如網上商品零售額有增長的同時，綫下消費可大幅回落。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 今日 【聚焦高增長】3大電信營運商「雲 」火拼 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 2021/08/25 【周期之升】十年一遇 機床股受益更新換代 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 2021/08/24 【消費新風】Z世代撑起4成消費 檢閱受惠行業 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 2021/08/23 【國策新風】認識隱形冠軍「小巨人」 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 2021/08/20 【內房政策】「因城施策」延續 3類股可留意 大行報告 中國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 屈臣氏 萬寧 社會消費品零售總額 餐飲 零售 TVB