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女股神飄忽 忌跟車太貼

名家專區 2021/08/27

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市場稱為「科技股女股神」的著名基金經理Cathie Wood，旗下方舟投資（Ark Investment）於本周一再度買入京東集團（09618）美股ADS（美：JD），一度引來投資市場對女股神為首的機

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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