女股神飄忽 忌跟車太貼 名家專區 2021/08/27 分享： 市場稱為「科技股女股神」的著名基金經理Cathie Wood，旗下方舟投資（Ark Investment）於本周一再度買入京東集團（09618）美股ADS（美：JD），一度引來投資市場對女股神為首的機 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 藥明受惠疫情 收入增利潤升 2021/08/26 藥明受惠疫情 收入增利潤升 透視中港美 - 京東增長不變 爆升宜候低吸 2021/08/25 京東增長不變 爆升宜候低吸 透視中港美 - 港交所大茶飯 憧憬A股期指 2021/08/24 港交所大茶飯 憧憬A股期指 透視中港美 - 恒指二萬五攻防戰 2021/08/23 恒指二萬五攻防戰 透視中港美 - 港股現熊蹤 慎選避險股 2021/08/21 港股現熊蹤 慎選避險股 美股 阿里巴巴 Cathie Wood 騰訊控股（00700） 京東物流（02618） 美團－W（03690） 眾安在線（06060） 京東集團—SW（09618） 移卡（09923） 阿里巴巴－SW（09988）