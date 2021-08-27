拆解瑞聲績後跌1成 名家專區 2021/08/27 分享： 藍籌瑞聲科技（02018）績後股價急挫1成，最新市值跌至509億元。瑞聲、舜宇（02382）早年被稱為「手機孖寶」，惟至今兩股走勢分化，瑞聲股價非但反映了短期季度業績，亦表明市場對行業發展前景的看法。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 電商大亂鬥 拼多多年活躍買家再拋離阿里 2021/08/26 電商大亂鬥 拼多多年活躍買家再拋離阿里 交易講場 - 「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 2021/08/25 「科網迷霧」未散？ 券商緊盯5因素 交易講場 - 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 2021/08/24 科企監管風暴 政商關係整改續來？ 交易講場 - 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 2021/08/23 「染藍」門檻 原來毋須千億市值？ 交易講場 - 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 2021/08/21 阿里消失的7400萬美股 貝萊德搬來港？ 金融 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 疫情 銷售 產品 智能手機 iPhone 越南 鏡頭