藍籌瑞聲科技（02018）績後股價急挫1成，最新市值跌至509億元。瑞聲、舜宇（02382）早年被稱為「手機孖寶」，惟至今兩股走勢分化，瑞聲股價非但反映了短期季度業績，亦表明市場對行業發展前景的看法。

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