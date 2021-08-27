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拆解瑞聲績後跌1成

名家專區 2021/08/27

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藍籌瑞聲科技（02018）績後股價急挫1成，最新市值跌至509億元。瑞聲、舜宇（02382）早年被稱為「手機孖寶」，惟至今兩股走勢分化，瑞聲股價非但反映了短期季度業績，亦表明市場對行業發展前景的看法。

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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