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新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升

地產 14:00 2021/08/27

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樓市氣氛持續熾熱，發展商推盤信心增強，近日開售的多個新盤，均以高市價推售，且初步反應理想，相信加推單位將會加價，樓價有望進一步推高。

  • 啟德THE HENLEY III首批呎價貴第1期6.6%
  • Wetland Seasons Bay第1期14日加價達8.4%
  • 二手價突破歷史高位，同步推高一手開價

恒地（00012）旗下啟德THE HENLEY III首張價單，折實呎價25,218至32,479元，比今年4月推售的第1期高6.6%，成為啟德最貴開盤價。

至於日前公布首張價單的嘉里（00683）及信置（00083）等發展，位於黃竹坑站港島南岸2期揚海，首批120個單位，折實呎價2.83萬至3.36萬元；同樣比今年4月推售的港島南岸1期晉環，首批折實呎價27,005至34,131元，高出4.8%。

而新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，上周六（21日）首輪銷售報捷，發展商即時調整舊價單的132個單位價格，加價幅度介乎4至8.4%，其中2B座9樓B3室，實用面積518平方呎，屬於3房間隔，8月10日首張價單推出，當時定價922.6萬元，加價至999.7萬元，相隔14日加價77.1萬元，加幅約8.4%。可見發展商對市場承接力甚具信心。

事實上，近月二手樓價持續上升，中原統計的二手樓價指數更一度突破歷史高位。多個上車屋苑造價創新高，以沙田第一城為例，2房單位售價高見640萬元，屬屋苑2房歷史新高，購買力漸漸流向一手樓盤市場，售價600萬元以下的新盤單位，成為追捧對象，發展商加價空間相對較大，在一浪高於一浪下，樓價有望再攀升

撰文 : 區達明

欄名 : 專家樓論

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