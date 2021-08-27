【名家長綫部署】未到買入時機？神準策略師：長綫投資者可考慮慢慢儲貨！（附潛在藍籌新貴名單）

恒指最新季度檢討結果，指數成份股數目將由58隻增加至60隻，包括加入信義玻璃 （00868） 、李寧 （02331） 及招商銀行 （03968） ，同時剔出交通銀行 （3328） 。

恒指公司的優化指數細節（詳細內容見文末），包括：目標於2022年中前，透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻。

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對此，獲譽為神準策略師、瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》訪問時表示：

「恒指持續執行改革，每季都會加入更多不同行業的公司，先加至80隻，再慢慢升到100隻。但由於主要涉及成分股結構的改變，而市場更為重視相關公司的盈利趨勢，我認為不會為指數上升帶來很大的支持！」

他續道：

「目前科技股數目增加了，在政策壓力之下，目前不是買入時機。但如果拉長12個月來看，長綫投資者則可考慮慢慢儲貨，預期指數會呈緩慢上升。」

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恒指公司早前公布優化指數細節，經仔細分析及恒生指數顧問委員會審視後，以下為所得的總結。

（1）增加成份股數目至100。恒指公司目標於2022年中前，透過定期指數檢討將成分股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻。

（2）按7個行業組別挑選成分股，目標是使每行業組別市值覆蓋率不低於50%。行業組別的構成會至少每兩年檢討一次。

7個組別分別為：金融業；資訊科技業；非必需性消費、必需性消費；地產建築業；公用事業、電訊業；醫療保健業；能源業、原材料業、工業、綜合企業。

（3）放寬上市歷史要求，將縮短至3個月。

（4）保留香港公司的代表性，將維持香港公司數目為20至25隻。指數內的香港公司數目會至少每兩年評估一次。

（5）對所有恒指成分股採用8%的權重上限，包括同股不同權/第二上市成份股，將劃一權重上限為8%。此權重上限將同時適用於國指。

本報記者：鄭耀宗

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