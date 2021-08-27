【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？

從公仔箱走入金魚缸、更被內媒封為「女版巴菲特」的影后趙薇，近年投資轉趨低調，但早前傳出夫家被指欠債等負面新聞，最新有指其演藝作品遭全數下架，疑似被封殺，現回顧「小燕子」如何飛上枝頭，再步下「神壇」。

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