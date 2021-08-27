【監管風暴】趙薇疑遭內地封殺 「影壇女股神」如何步下神壇？（附歷年重要投資） 名家專區 17:01 2021/08/27 分享： 從公仔箱走入金魚缸、更被內媒封為「女版巴菲特」的影后趙薇，近年投資轉趨低調，但早前傳出夫家被指欠債等負面新聞，最新有指其演藝作品遭全數下架，疑似被封殺，現回顧「小燕子」如何飛上枝頭，再步下「神壇」。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 你可能感興趣 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 00:01 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 最新專欄文章 投資學堂 - 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 2021/08/26 人民幣買藍籌 任志剛有何如意算盤？（第二版） 投資學堂 - 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 2021/08/24 【中美角力】「新債王」岡拉克警告若美國繼續如此操作 經濟將被中國超越（第三版） 投資學堂 - 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 2021/08/23 【強勢板塊】電力股集體暴漲 只因大行唱好咁簡單？ 投資學堂 - 【高息股】穩坐釣魚船 大市潛藏一隻未來3年息率逾10厘績優股？（第三版） 2021/08/20 【高息股】穩坐釣魚船 大市潛藏一隻未來3年息率逾10厘績優股？（第三版） 投資學堂 - 【隱藏績優股】春江水暖鴨先知？ 大摩料這公司未來30日股價會升（第三版） 2021/08/19 【隱藏績優股】春江水暖鴨先知？ 大摩料這公司未來30日股價會升（第三版） 趙薇 祥源文化（滬：600576） 阿里影業（01060） 雲鋒金融（00376） 馬雲 港股 A股