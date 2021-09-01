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【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸講解美股市況及與港股關係（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/01

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美股納斯達克指數及標準普爾500指數近來屢創新高，惟市場不時傳出美國聯儲局快將「收水」的消息，若聯儲局真的開始「收水」，對於環球市場會有甚麼影響呢？在美股不斷上升的情況下，港股卻缺乏方向，現時美股對港股的影響力是否已大不如前？著名股評人陳永陸為大家解答以上問題！

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欄名 : 財金投資名家講座

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金融 股票 港股 陳永陸

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