【財金投資名家講座】美股會爆嗎？陳永陸講解美股市況及與港股關係（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/01 分享： 美股納斯達克指數及標準普爾500指數近來屢創新高，惟市場不時傳出美國聯儲局快將「收水」的消息，若聯儲局真的開始「收水」，對於環球市場會有甚麼影響呢？在美股不斷上升的情況下，港股卻缺乏方向，現時美股對港股的影響力是否已大不如前？著名股評人陳永陸為大家解答以上問題！ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月1日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月1日） 【財金投資名家講座】避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇） 2021/08/31 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 2021/08/30 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 2021/08/27 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 金融 股票 港股 陳永陸