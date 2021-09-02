【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇）

業績期已完結，有不少公司都在9月份除淨，在市況波動下，大家似乎都傾向買入股價走勢平穩的收息股，著名股評人陳永陸在揀選收息股時會秉持甚麼準則？除了現時的自住物業之外，他在很久以前就已經買入物業予自己的子女，到底他如何看待香港樓市，在物業投資方面又有何心得？

...