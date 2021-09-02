【財金投資名家講座】陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/02 分享： 業績期已完結，有不少公司都在9月份除淨，在市況波動下，大家似乎都傾向買入股價走勢平穩的收息股，著名股評人陳永陸在揀選收息股時會秉持甚麼準則？除了現時的自住物業之外，他在很久以前就已經買入物業予自己的子女，到底他如何看待香港樓市，在物業投資方面又有何心得？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月2日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月2日） 【財金投資名家講座】港交所滙豐安踏波動市下點部署？ 即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】港交所滙豐安踏波動市下點部署？ 即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇） 【財金投資名家講座】避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇） 2021/09/01 【財金投資名家講座】避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇） 2021/08/31 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 2021/08/30 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 美股 收息股 低吸 見底 炒股不炒市 標準普爾500指數 美國聯儲局 美國 金融 股票