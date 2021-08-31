【財金投資名家講座】陳永陸講解政策市下的心水股推介（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/08/31 分享： 在國家連番整頓內地不同的行業下，港股近來出現波動，在此情況下應該買入甚麼板塊才能避險？在港股不斷下試的情況下，是否趁低吸納的好機會？以上問題，由著名香港股評人陳永陸為大家逐一解答。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月31日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月31日） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 2021/08/30 【財金投資名家講座】黃瑋傑分析恒指中期走勢 最淡可見甚麼水平？（一按即睇） 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 2021/08/27 【財金投資名家講座】曾淵滄：永遠都是買樓時機（一按即睇） 【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇） 2021/08/27 【財金投資名家講座】黃瑋傑：投資心態比技術分析更為重要（一按即睇） 金融 股票 港股 陳永陸