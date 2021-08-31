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【財金投資名家講座】陳永陸講解政策市下的心水股推介（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/08/31

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在國家連番整頓內地不同的行業下，港股近來出現波動，在此情況下應該買入甚麼板塊才能避險？在港股不斷下試的情況下，是否趁低吸納的好機會？以上問題，由著名香港股評人陳永陸為大家逐一解答。

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欄名 : 財金投資名家講座

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